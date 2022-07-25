Vali Şimşek gazetecilerin24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

Sivas Valisi DR. Yılmaz Şimşek gazetecilerin24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Programda yerel ve ulusal gazetecilerle yaptığı sohbetten sonra açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek," Sivas basınının tarihteki misyonuna değer katacak hayallerle sürdürdüğü başarılı grafiğini günümüzde de devam ettirmesi, kalemini bir baskı unsuru olarak değil geleceğe ışık tutan olumlu manada yönlendiren bir rehber gibi kullanması bizleri mutlu etmektedir" dedi.

"Sivas için hep birlikte güç birliği yapılarak hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır"

Sivas basınının tarihteki önemenden bahseden Sivas Valisi Şimşek, "Şüphesiz halkımıza doğru haber alma ve halkımızın sesini duyurma aracı olan basın çağdaş demokrasinin de vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Bu anlamda basın kuruluşları demokrasinin yaşaması ve gelişmesine de büyük katkı sunmaktadır. Şehrimizin gelişmesi adına yapılan her bir çaba ve alışmayı halkımıza aktarıp, bilgilendirme ve bilinçlendirme kamuoyunda gerekli hassasiyetin oluşması anlamında da siz basın mensupları çok önemli bir rol üstlenmiş bulunmaktasınız. Diğer taraftan gelişen teknolojiyle birlikte dijital, internet basını da artık hayatımızda önemli bir rol unsuru olmuştur. Bu anlamda doğru habercilik anlayışını güden ilkeli ve dürüst internet medyasına da Sivaslıların sahip çıkması ilimsizde yayın hayatını sürdüren gazetelerin yansıra televizyon kanallarının ve haber ajanslarının unutulmaması, onların işlerini kolaylaştırıcı tedbirler alınması Sivas için hep birlikte güç birliği yapılarak hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki Milli Mücadelenin merkezlerinden birisi olan şehrimiz İrade-i Milliye Gazetesi gibi tarihte önemli bir yere sahip olan yayın çıkarmış bu ülkenin kurtuluşuna giden yolda bilgilendirici mısraları ile örnek olmuştur. Sivas basınının tarihteki misyonuna değer katacak hayallerle sürdürdüğü başarılı grafiğini günümüzde de devam ettirmesi, kalemini bir baskı unsuru olarak değil geleceğe ışık tutan olumlu manada yönlendiren bir rehber gibi kullanması bizleri mutlu etmektedir. Bu çerçevede bizler için en önemli yol arkadaşı, zaman zaman faydalanacağımız tecrübeler ve şehrin hafızalarısınız. Ben biliyorum ki hepinizin ortak paydası Sivas, Sivaslı ve bu şehrin geleceğidir. Bu sebeple yolumuz sürekli sizlerle kesişecek. İlimizde faaliyette bulunan zaman zaman mekan gözetmeksizin büyük bir özveri içerisinde görev yapan televizyon kanalları, yerel gazete, dergi, radyo, internet siteleri, haber ajansları temsilcileri olmak üzere bütün basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın bayramını kutluyor, görevi başında hayatını kaybeden gazeteci kardeşlerimizi rahmetle anıyor" dedi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel