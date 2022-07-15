Vali Şıldak'tan Balıkesirlilere 15 Temmuz çağrısı Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde vatandaşları tek yürek olmaya çağırdı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde vatandaşları tek yürek olmaya çağırdı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir de adına yakışır şekilde Milli İrade Meydanı'nı dolduracak. Aziz milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşunun yıl dönümü çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Vali Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla vatandaşları birlik ve beraberliğin vücut bulacağı Demokrasi Nöbetine davet etti. Balıkesirlilerin Valilik Binası yanında bulunan Milli İdare Meydanını doldurarak coşkuya ortak olması çağrısında bulundu. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Demokrasi Balıkesir Yerel Haberler

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