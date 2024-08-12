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Vali Şefik Aygöl ve Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro arasında 'Ortak Kültür Organizasyon İş Birliği Sözleşmesi' imzalandı

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Vali Şefik Aygöl ve Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro, Bilecik'te düzenlenen 'Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri' ve 'Hun-Türk Kurultayı' için 'Ortak Kültür Organizasyon İş Birliği Sözleşmesi' imzaladı. İki devlet arasında yapılan iş birliği sözleşmesi ile kültürel bağlar pekiştirilecek.

Vali Şefik Aygöl ve Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro arasında Bilecik için büyük önem taşıyan ' Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri' ve 'Hun-Türk Kurultayı' için 'Ortak Kültür Organizasyon İş Birliği Sözleşmesi' imzalandı.

Vali Aygöl, Macaristan Bugaç Yaylasında düzenlenen 'Hun Türk Kurultayı' organizasyonuna katıldı. Düzenlenen etkinlikte Vali Aygöl ve Macaristan Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro bir araya geldi. Bilecik'in Söğüt ilçesinde her sene Eylül ayında düzenlenen 'Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri' hakkında bilgi veren Vali Aygöl, iki devletin de ortak bir noktada buluştuğunu belirtti. Yeni bir 'Ortak Kültür Organizasyon İş Birliği' sözleşmesine imza atan ikili her iki devlete de hayırlı ve uğurlu olması temennisinde de bulundu.

Vali Aygöl, yaptığı açıklamada, "Ortak Kültür Organizasyonu ilan ederek kültürel bağları pekiştirmek ve yaşatmak adına 'Ortak Kültürel Organizasyon' temsili işbirliğini Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro ile karşılıklı imzaladık. Milletimize, Türk dünyası ortak akraba topluluklarımıza ve ata yurdu Söğüt'e hayırlı olsun. Toyumuz kutlu olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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