Üye Girişi
Haberler

Vali Şefik Aygöl, Öğrencilere Kitap Okuma Teşvikinde Bulundu

Vali Şefik Aygöl, Öğrencilere Kitap Okuma Teşvikinde Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere kitap okuma alışkanlığını teşvik ederek, gençlerin önemine vurgu yaptı.

BİLECİK (İHA) – Bilecik Valisi Şefik Aygöl, mesaisine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başlarken, öğrencilere kitap okuma teşviki etti.

Vali Şefik Aygöl, haftanın ilk mesaisinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri ile araya geldi. Vali Aygöl önce okulu gezdi daha sonrasında ise; öğrencilerle birlikle ders zilinin çalmasının ardından derse katıldı.

Öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliğine katılan Vali Aygöl, "Daha güçlü bir Bilecik, daha güçlü bir Türkiye için geleceğimizin teminatı gençlerimiz yetişmeye devam ediyor. Meslek okullarımız, geleceğimizi şekillendiren yeteneklerin okuludur. Burada yetişen evlatlarımız yalnızca öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda üretir, tasarlar ve ustalık yaparlar. Bu sayede, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan güçlü bireyler olarak hayata atılırlar" dedi.

Daha sonrasında ise Vali Aygöl, idarecilerle ve öğretmenlerle bir araya gelerek okul hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Anadolu Lisesi Şefik Aygöl bilecik Kültür Eğitim Yerel Yaşam

18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Rojin'den acı haber geldi

 CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun

Özel, Bahçeli'ye destek verdi

 GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meltem Miraloğlu rehin mi tutuluyor, Meltem Miraloğlu kimdir? 16 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Aslan, Koç, İkizler burcu yorumu! 16 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya'dan bakıldığında Ay'ın her gece farklı görünmesinin sebebi nedir? Rojin Kabaiş öldü mü, öldürüldü mü? Rojin Kabaiş neden öldü, kim öldürdü? Rojin Kabaiş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Rojin Kabaiş'e ne oldu? Rojin Kabaiş intihar mı etti, otopsi raporu çıktı mı? DGS EK TERCİH: DGS ek tercih ne zaman? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ROJİN KABAİŞ BULUNDU MU? Van'da kaybolan Rojin nerede, nasıl bulundu? Rojin Kabaiş olayı nedir? SON DAKİKA: Rojin Kabaiş öldü mü? Rojin Kabaiş ne zaman öldürüldü? Exxen'de hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? 15 Ekim Exxen UEFA maçları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.