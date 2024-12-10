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Vali Şefik Aygöl'den Osmangazi Ortaokulu'na Ziyaret

Vali Şefik Aygöl'den Osmangazi Ortaokulu'na Ziyaret
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmangazi Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle kitap okudu ve voleybol oynadı. Yabancı dil eğitiminin yoğun olarak verildiği okulda incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmangazi Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle birlikte önce kitap okudu, daha sonrasında ise voleybol oynadı.

Bilecik'te yabancı dil eğitiminin en kapsamlı okulu olan ve 14 saat İngilizce ile 2 saat Almanca dersinin verildiği Osmangazi Ortaokulu'nda öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Aygöl, incelemelerde bulunarak fikir alışverişi gerçekleştirdi. Ayrıca, Vali Aygöl'ün öğrencilerle voleybol oynadığı anlar renkli görüntülere sahne oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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