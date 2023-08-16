Vali Polat, Yozgat'tan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile çıkan son valiler kararnamesiyle Kars Valiliğine atanan Vali Ziya Polat için uğurlama töreni düzenlendi.

Valilik konutunda düzenlenen vedalaşma programında yoğun katılım oldu. Vali Polat, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yiğitler Şehri Yozgat'tan Serhat Şehri Kars'a atanması nedeni ile 3 yılı aşkındır görev yaptığı Yozgat'a veda ettiğini söyledi. Polat, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışından hareketle tüm kamu görevlisi arkadaşları, yerel yönetimler ve saygıdeğer Yozgat halkıyla büyük bir dayanışma, yardımlaşma ve gönül birliği içerisinde, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde sevgi, hoşgörü, tarafsızlık ve eşitliği hizmetimizin ilkesi sayarak vazifesini yerine getirmeye gayret ettiklerini dile getirdi. Bozok Diyarı Yozgat'ta kurduğu gönül bağları ve aldığı dualarla bu güzel diyarda iyilikler bulmak, iyi insanlarla tanışmak, dayanışma içinde çalışmak nasip olduğunun altını çizen Polat, "Yozgat'ımıza yapılan eser ve hizmetlere verdikleri desteklerden dolayı tüm Devlet Büyüklerimize ve Milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yozgat'ta çalışmalarımızda bize her zaman destek veren Belediye Başkanlarımıza, Üniversitemize, Kaymakamlarımıza ve Vali Yardımcılarımıza, ildeki tüm Kamu Kurum ve Kuruluş Yöneticilerine ve Çalışanlarına, Muhtarlarımıza, Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Yöneticilerine, İş insanlarımıza, Hayırseverlerimize, Siyasi Parti İl ve İlçe Teşkilatlarına, Basın Mensuplarımıza ve tüm Yozgatlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yozgat Valiliği görevine atanan saygıdeğer meslektaşım, Sayın Mehmet Ali Özkan'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Vali Polat, konuşmasının ardından kendisini uğurlamaya gelen il protokolü ve vatandaşlar ile tek tek vedalaşarak, Yozgat'tan ayrıldı. - YOZGAT