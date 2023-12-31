Vali Pehlivan: "Yılbaşı gecesi olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yeni yıl dolayısıyla her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tüm birimlerle gerekti tedbirlerin alındığı belirterek, "Bu çerçevede 209 tim, 385 ekip, 68 motorize ekip, 332 araç ve 2 drone olmak üzere toplamda 6 bin 687 personel görevlendirilmiştir. Bu personellerimizin hepsi görevinin başındadır" dedi.

Vali Pehlivan, 112 Acil Çağrı Merkez Birimini ziyaret ederek, yeni yıl dolayısıyla il geneli alınan tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı ve İl Sağlık Müdürü ile bazı bürokratların da eşlik ettiği ziyarette Vali Pehlivan, görevli personelin yeni yılını kutlayarak çikolata ikram etti. Yılbaşı dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de bir insan hareketliliği ve buna bağlı olarak araç hareketliliği yaşanacağını söyleyen Pehlivan, "Bizler Mersin'de gerek emniyet sorumluluk bölgesinde, gerek jandarma sorumluluk bölgesinde, gerekse sahil güvenlik sorumluluk bölgesinde gerekli planlamaları yaptık. ve bu gece yaşanacak yoğunluklara bağlı herhangi bir problemin oluşmaması için gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz" diye konuştu.

"Ekipler görevlerinin başında olacak"

Bu çerçevede bu gece Mersin il genelinde emniyet sorumluluk bölgesinde toplam 383 ekip ve 68 motorize ekip ile 4 bin 42 personelin görev yapacağını kaydeden Vali Pehlivan, "İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 209 tim, 231 araç, 2 dron ve bin 59 personel görev yapıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı birimlerde de toplam 7 yüzer unsurda 53 personel, 7 kara tipinde 24 personel ve karargahta 13 personel olmak üzere toplam 90 personel görev yapacak. Tabi İl Sağlık Müdürlüğü personelimiz yine her zaman olduğu gibi bu gece de görevinin başında olacak. Toplamda bin 415 personel ve 99 araçla İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz görevlerinin başında olacak. AFAD birimimiz de yine 2 ekip, iki araç ve 10 personelle birlikte bu süreci takip edecek ve görev icra edecek" ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezinin de kurumların temsilcileriyle gece boyunca kesintisiz hizmet sunacağını belirten Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "112 birimimizde toplam 71 personelimiz hizmet yapacak. Herhangi bir çağrı anında o çağrıya karşılık verecek ve ilgili birimlere her zaman olduğu gibi gerekli yönlendirmeyi arkadaşlarımız yapacaklar. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımıza bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bu gece veya 365 gün herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalındığında 112Acil Çağrı hattımız bir telefon kadar vatandaşlarımızın yanında. ve bu hizmet 7/24 esaslı verilmektedir. Emniyetin, jandarmanın, sahil güvenliğin, sağlığın, AFAD'ın ve 112 Acil Çağrı Merkezinin rakamlarını verdim. Bunların genel toplamını da ifade edecek olursak, 209 tim, 385 ekip, 68 motorize ekip, 332 araç ve 2 drone olmak üzere toplamda 6 bin 687 personel görevlendirilmiştir. Bu personellerimizin hepsi görevinin başındadır. Görevini azami hassasiyetle devam ettirmektedir."

Vali Pehlivan, MESKİ ve itfaiye ekiplerinin de bu gece 600 personelle görevlerinin başında olacağı bilgisini paylaştı.

2023 yılının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti olarak müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Vali Pehlivan, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan cumhuriyetimiz 100. yaşına girdi. Bunu yaşıyor olmanın, yaşamış olmanın haklı gururunu, heyecanını, sevincini yaşadık. Bununla birlikte malumunuz şubat ayında büyük afetler, depremler yaşadık. Tabii içimizi acıttı. Kayıplarımız oldu ve yakın coğrafyamızda malumunuz yine acı olaylar yaşandı. Bunlar bütün dünyayı etkileyen olaylardı. Terörle mücadele konusunda özellikle son dönemde mücadeleler artış gösterdi. Şehitlerimiz oldu. Ben bu vesileyle bütün şehitlerimizi, gerek afetlerde, gerek yaşanan bu hadiselerde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımızı ve kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yeni bir yüzyıla adım atıyoruz"

Ülke olarak şimdi yeni bir yüzyıla adım atıldığının altını çizen Vali Pehlivan, şu ifadeleri kullandı; "2024 yılıyla birlikte Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 'Türkiye Yüzyılı'na adım atıyoruz. Bu yüzyılın Türkiye yüzyılı olması için elbette ki ülkemizin genelinde topyekun birlik ve beraberlik içerisinde, güç birliği içerisinde çalışmalar devam ediyor, edecek. Biz de Mersin'de bütün birimlerimizle, bütün mesai arkadaşlarımızla gece gündüz, başta güvenlik, asayiş konuları olmak üzere ilimizin kalkınması, gelişmesine katkı sağlayacak bütün alanlarda canla başla çalışmaya inşallah devam edeceğiz. ve bu şekilde inşallah daha güçlü, daha müreffeh yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz. Bu vesileyle bir kere daha tüm Mersinli hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor, 2024 yılında sağlık, huzur, esenlik, başarı, hayır ve iyilikler diliyorum."

Vali Pehlivan, konuşmasının sonunda sevinçlerin hüzne dönüşmemesi için yılbaşı gecesi alkollü araç kullanma veya silahla havaya ateş açma gibi olaylara karşı daha duyarlı olunması konusunda uyarılarda bulunurken, kanunları ihlal eden ve kural ihlali yapanlara müsamaha gösterilmeyeceğini de sözlerine ekledi. - MERSİN