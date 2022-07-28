Vali Pehlivan: 'Yatırımlar sürüyor, çarklar dönüyor'

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin olarak, ülke genelinde olduğu gibi her geçen gün kalkınma ve gelişme yolunda adım adım ilerleyerek büyük mesafeler katetildiğini belirterek, "Ülkemizde çok şükür ekonomik sahada devletimiz, hükümetimiz tarafından stabil hale gelinmesi ile ilgili adımlar atılıyor, bir yandan da yatırımlar sürüyor. Çarklar dönüyor, pedallar çevriliyor" dedi.

Sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerileri ele alarak kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu 2022 Yılı 3. Dönem Toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya üniversite rektörleri, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kentteki yatırımlar hakkında bilgiler veren Vali Pehlivan, "İlimizde yürütülmekte olan proje sayısı 626, toplam proje tutarı 54 milyar 686 milyon 725 bin 627 liradır. Harcanması öngörülen ödenek miktarı 6 milyar 881 milyon 399 bin 179 lira, bugüne kadar yapılan proje harcaması ise 2 milyar 339 milyon 884 bin 765 TL'dir. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 34'tür. Projelerin 69'u ulaştırma-haberleşme sektöründe, 157'si tarım sektöründe, 27'si enerji sektöründe, 5'i imalat sektöründe, 100'ü eğitim sektöründe, 12'si sağlık sektöründe, 41'i turizm sektöründe, 2'si madencilik sektöründe ve 213'ü diğer kamu hizmetleri sektöründedir" diye konuştu.

Pehlivan, programda yer alan toplam 626 projenin 91'inin bitirildiğini, 379'unun devam ettiğini, 87'sinin ihale aşamasında, 14'ünün tasfiye edildiğini ve 55'ine de çeşitli sebeplerden dolayı başlanamadığını söyledi.

Bu yatırımların Mersin'e kazandırılmasındaki desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar olmak üzere ilgili birimlere teşekkür eden Pehlivan, "Bu yatırımlar ile amacımız ilimizde vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek, sektörel bazda faaliyet gösteren resmi veya özel kurum ve kuruluşların daha iyi şartlarda faaliyet göstermelerini sağlamaktır. Mersin olarak, ülkemiz genelinde olduğu gibi her geçen gün kalkınma ve gelişme yolunda adım adım ilerleyerek büyük mesafeler almış durumdayız. Son bir kaç yıldır ekonomik anlamda pandemi, arkasından gelen ve bütün ülkeleri, sektörleri etkileyen Ukrayna-Rusya savaşının olumsuzluklarının da yansımasıyla ekonomide ve özellikle enflasyon ve ilgili diğer parametrelerde değişimler ve piyasanın olumsuz yönde etkilenmesine neden olan gelişmeler yaşandı. Ülkemizde çok şükür ekonomik sahada devletimiz, hükümetimiz tarafından stabil hale gelinmesi ile ilgili adımlar atılıyor, bir yandan da yatırımlar sürüyor. Çarklar dönüyor, pedallar çevriliyor" ifadelerini kullandı.

"Hepimize düşen, kaynakları en iyi ve en etkin kullanmaktır"

İşbirliği ve koordinasyon içerisinde gerçekleştirilen çalışmaların, yatırımlara da olumlu yönde yasıyacağını kaydeden Pehlivan, şöyle devam etti; "İşlerin hem verimliliğinin artması hem kaliteli işlerin ortaya çıkartılması ve müdahale gerekiyorsa yerinde ve zamanında yapılması çok önemli. Bu bağlamda yakın takip, ön plana çıkarmamız gereken, altını çizmemiz gereken bir durum. Takip konusunda A'dan Z'ye bütün ekiplerimizle birlikte sahada olarak gereğini yapmak durumundayız. İşleri ne kadar yakından takip edersek, teknik kontrolünü ne kadar sıkı bir şekilde yaparsak, süreci en iyi şekilde değerlendirmiş oluruz ve ortaya çıkacak aksaklıklara da gecikmeye mahal vermeden müdahale ederek bu bağlamda ahengi sağlamış oluruz. Kurumlarımız ayrı başlıklar halinde faaliyet gösteriyor olabilir ama tek bir çatı altında, devletimizin çatısı altında milletimiz için bu görevleri yapıyoruz. Dolayısıyla bu çatı altında bulunan bütün kurumların birbirinin işlerini destekleyici, kolaylaştırıcı olmasını istiyoruz. Hepimize düşen de kanunlar, kurallar, mevzuat hükümleri çerçevesinde en iyisini yapmaktır. Devletimizin kaynaklarını en iyi, en etkin şekilde kullanmaktır."

Pehlivan başkanlığındaki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması, koordinasyonu gerektiren hususların değerlendirilmesi ve soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi. - MERSİN