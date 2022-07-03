Vali Pehlivan, Namrun Kalesinde incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çamlıyayla'da ilçenin en eski tarihi eseri olan 'Namrun Kalesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, geçmişi Hitit ve Asur medeniyetlerine kadar uzanan, Bizans, Kilikya Krallığı, Karamanoğulları Beyliği, Anadolu Selçuk Devleti ve Osmanlı Devleti yönetiminde savunma amacıyla kullanılan tarihi kalede, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmaları hakkında Tarsus Müze Müdürü Doğukan Bekir Alper'den bilgiler aldı. Yapılan çalışmaların tamamını gezerek incelemelerde bulundu.

Şehit ailelerini ziyaret etti

Vali Pehlivan Çamlıyayla programı çerçevesinde, 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan J. Yzb. Halil Özdemir'in Fakılar Mahallesi'nde ikamet eden annesi Hürü Özdemir ve babası Necip Özdemir ile 2017 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer'in Darıpınarı Mahallesi'nde ikamet eden annesi Zarife Sezer ve babası Ahmet Sezer'i ziyaret etti.

Şehit aileleri ile hasbihal eden Vali Pehlivan, başta şehitler Halil Özdemir ve Oğuzhan Sezer olmak üzere bütün şehitler ile ebediyete irtihal etmiş gazileri rahmet ve minnetle yad ederek ailelere sabır ve başsağlığı diledi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel