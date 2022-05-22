Vali Pehlivan esnafla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Pehlivan esnafla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Vali Pehlivan esnafla bir araya geldi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentteki ilk mesai gününde, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'deki esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentteki ilk mesai gününde, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'deki esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Pehlivan, Şehit Üsteğmen Emrah Şahin Sokak boyunca ziyaret ettiği esnafa hayırlı işler, bereketli kazançlar temennisinde bulundu, yol boyunca vatandaşlar ile selamlaşıp hasbihal etti. Esnaf ve vatandaşlar, Vali Pehlivan'ın görevinin ilk gününde yaptığı ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Vali Pehlivan'a ziyaretleri sırasında Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya da eşlik etti. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz, Mersin, Şehit, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title