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Vali Özkan Muhtarlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Özkan Muhtarlarla bir araya geldi

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, merkez ve Mazgirt ilçesinde görevli muhtarlarla bir araya geldi.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, merkez ve Mazgirt ilçesinde görevli muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Özkan, merkez ve Mazgirt ilçesine bağlı köy muhtarları ile istişare toplantısı düzenledi. Muhtarların ihtiyaç, talep ve sorunlarını dinleyen Vali Özkan, ihtiyaçların kısa sürede giderilmesi için yetkili kurumlara talimat verdi. Vali Özkan, muhtarların vatandaşlar ve amirler arasında köprü görevini gördüğünü belirterek çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti. - TUNCELİ

Vali Özkan Muhtarlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Ali Özkan, Tunceli, Yerel, Haberler

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