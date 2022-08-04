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Vali Ozan Balcı, Rus Pazarı esnafını ziyaret etti

Vali Ozan Balcı, Rus Pazarı esnafını ziyaret etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Hastane Caddesi'nde bulunan Rus Pazarını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Hastane Caddesi'nde bulunan Rus Pazarını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Esnaf ve vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Vali Ozan Balcı, esnafı tek tek gezerek hal hatır sordu. Esnafın talebini yerinde dinleyen Vali Ozan Balcı, Rus Pazarının kentte her kesimden insanın uğradığı bir alışveriş yeri olduğunu söyledi. Pazarın modern bir görünüme kavuşturulması için çalışmalara başlanacağını ifade eden Vali Ozan Balcı, "Esnafımızın kaliteli hizmet verebilmesi için onlara destek olacağız. Burası hem Van'dan hem de il dışından gelenlerin sıkça uğradığı bir yer. Buranın iyileştirmesi için planlama çalışmalarına başlayacağız. Kooperatifimizle el ele vererek eksikleri tamamlayıp halkımızın rahatlıkla alışveriş yapacağı bir pazara dönüştüreceğiz" dedi.

Pazar esnafına hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Vali Ozan Balcı'ya esnaf ziyaretinde kooperatif başkanı Kemal Kaya da eşlik etti. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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