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Adıyaman Valisi Osman Varol, Kadınların Önemine Dikkat Çekti

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Adıyaman Valisi Osman Varol, kadınların önemine dikkat çekerek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirtti. Vali Varol, kadınların ailede, toplumda ve tarihte önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kadınların önemine dikkat çekti.

Başta aile olmak üzere toplumun her katmanında en önemli yapı taşının kadınlar olduğunu vurgulayan Vali Osman Varol, hayatımızın her anını daha özel kılarak güzelleştiren, dünyamızı daha yaşanılası hale getiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dilekleriye kutladığını dile getirdi.

Vali Varol, "Kadın annedir, topluma bireyler kazandırır. Kadın eştir, sorumluluklarımızı paylaşır, yükümüze omuz verir. Kadın kardeştir, evlattır sevgi ve masumiyet taşır. Gerek inancımız gerekse de toplumsal değerlerimiz kadını her zaman baş tacı etmekte, onu çok müstesna bir yere koymaktadır. Bu kadim toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler vermiş olan Türk Kadını, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, bu uğurda gerektiğinde düşmana karşı kendileri de savaşmışlardır. Öyle ki; Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı gibi nice Türk kadını şanlı tarihimizin kahramanlık listesinde yerlerini almışlardır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin eşleri ve anneleri olmak üzere, yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, ailenin ve toplumun temel taşı, dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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