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Vali Orhan Tavlı, deprem bölgesinden gelen öğretmenler ile iftar yaptı

Vali Orhan Tavlı, deprem bölgesinden gelen öğretmenler ile iftar yaptı

Yerel Haberler

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Muğla'ya atanan öğretmenler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Muğla'ya atanan öğretmenler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Vali Orhan Tavlı, iftar öncesi depremzede öğretmenler ve aileleriyle sohbet ederek hayırlı ramazanlar diledi.

Menteşe Öğretmenevinde düzenlenen iftar programına Muğla Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı'nın yanı sıra Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Öğretmenler ile aileleri katıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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