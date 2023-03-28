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Vali Öner, Kahramanmaraş Göksun'a koordinatör vali olarak görevlendirildi

Yerel Haberler

Vali Öner, Kahramanmaraş Göksun'a koordinatör vali olarak görevlendirildi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner deprem bölgesinde koordinasyona destek sağlamak üzere Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirildi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner deprem bölgesinde koordinasyona destek sağlamak üzere Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirildi.

Vali Hüseyin Öner, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede koordinasyonu sağlamak üzere, İçişleri Bakanlığınca Kahramanmaraş Göksun'a Koordinatör Vali olarak görevlendirildi. - ARDAHAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ardahan Valiliği Kahramanmaraş Yerel Haberler

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