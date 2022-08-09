Vali Öner'den vatandaşlara aşure ikramı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner eşi Zehra Mine Öner ile birlikte vatandaşlara aşure dağıttı

ARDAHAN - Ardahan Valiliği tarafından, Muharrem ayı nedeniyle Milli Egemenlik parkında vatandaşlara aşure ikram edildi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner eşi Zehra Mine Öner ile birlikte, vatandaşlara aşure dağıttı. Vali Öner, aşure dağıtımı öncesi yaptığı konuşmasında, "İçerisinde pek çok önemli olayların yaşandığı ve manevi özelliğinin çok yüksek olduğu muharrem ayı içerisindeyiz. Bizim birlik ve beraberliğe, kardeşliğe en fazla ihtiyacımız olan dönemde bütün Türkiye'de farklı duygularla yaşıyoruz. Bu ay içerisinde tarihte yaşanan bazı olaylar hem İslam hem de tarihimiz için güzellikler ve acılar barındırıyor. Bu acıları büyütüp ayrılıklara vesile etmek yerine bunlardan ders alıp birlik beraberliğe vesile edip geleceğimizi bunun üzerine kurmak en fazla ihtiyacımız güzel davranış biçimi. İlahi bereket ve feyzin bollaştığı ay olan Muharrem ayı ve bundan sonraki ayları da tüm memleketimizin inşallah birlik ve beraberlik içerisinde geçirmesini diliyoruz. Tüm Ardahanlı hemşerilerimizin Muharrem ayını tebrik ediyorum" dedi.

Vali Öner konuşmasının ardından eşi Zehra Mine Öner ile vatandaşlara aşure dağıtımı yaptı.

Aşure dağıtımını etkinliğine, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Ali Sarıoğlu, Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Naciye Görmez, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, STK temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.