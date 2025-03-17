Vali Ömer Toraman: Bu zafer, birlik ve beraberliğimizin, sarsılmaz irademizin ve bağımsızlık tutkumuzun en güçlü nişanesidir

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Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü nedeniyle yayınladığı mesajında, ""Çanakkale Geçilmez" diyerek tüm dünyaya bağımsızlık kararlılığını gösteren milletimiz, Çanakkale Deniz Zaferi ile vatan sevgisi ve fedakarlığın en...

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü nedeniyle yayınladığı mesajında, ""Çanakkale Geçilmez" diyerek tüm dünyaya bağımsızlık kararlılığını gösteren milletimiz, Çanakkale Deniz Zaferi ile vatan sevgisi ve fedakarlığın en büyük örneğini sergilemiştir" dedi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü nedeniyle mesaj yayınladı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, kahraman ecdadın yazdığı destanı bir kez daha gururla yad ettiklerini belirten Vali Ömer Toraman, ""Çanakkale Geçilmez" diyerek tüm dünyaya bağımsızlık kararlılığını gösteren milletimiz, Çanakkale Deniz Zaferi ile vatan sevgisi ve fedakarlığın en büyük örneğini sergilemiştir. Bu zafer, birlik ve beraberliğimizin, sarsılmaz irademizin ve bağımsızlık tutkumuzun en güçlü nişanesidir. Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu şanlı mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak, en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutluyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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