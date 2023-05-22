Vali Öksüz'ün köy ziyaretleri devam ediyor

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, ilçe ve köy ziyaretleri çerçevesinde Merkeze bağlı Halefoğlu ve Bulanık köylerini ziyaret etti.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, ilçe ve köy ziyaretleri çerçevesinde Merkeze bağlı Halefoğlu ve Bulanık köylerini ziyaret etti.

İlk olarak Halefoğlu Köyü'nü ziyaret eden Öksüz, burada köy sakinleriyle bir araya gelerek hasbıhal etti. Köylüler tarafından dile getirilen çeşitli sorun ve talepleri dinleyen Vali Öksüz, dile getirilen konuların incelenmesi ve çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Vali Öksüz, daha sonra merkeze bağlı bulanık köyüne geçti. Burada köylülerle bir araya gelen Öksüz, köylülerin sorun ve taleplerini dinledi sorunların çözümü noktasında ilgili birim amirlerine talimat verirken, sorunların çözülüp çözülmediğin takipçisi olacağına dikkat çekti.

Bulanık köyünde ağaçlandırılması planlanan arazide de incelemelerde bulunan Öksüz, köyde yürütülmekte olan "Köyümde Yaşamak İçin bir Sürü Nedenim Var" projesi ile ilgili de bilgi aldı.

Vali Öksüz'ün köy ziyaretlerine; İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Seyit Müçteba Erdem, Valilik İdare ve Denetim Müdürü Metin Demiroğlu, İl Özel İdaresi ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden ilgili birim yetkilileri katıldı. - KARS