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Vali Öksüz sel bölgesinde incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Öksüz sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, sel bölgesinde bir takım incelemelerde bulundu.

KARS (İHA) - Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, sel bölgesinde bir takım incelemelerde bulundu.

Öksüz, su baskınına maruz kalan Aydınlıkevler Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bir süre bölgeyi gezen Öksüz, sel bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İlgili birim amirleriyle de bir araya gelen Öksüz, Kars'ta yaşanan su taşkınlarına yönelik alınan ve alınacak tedbirler ile ilgili değerlendirilme toplantısı yaptı.

Öksüz, son olarak tüm imkanların seferber edilerek vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi talimatı verdi. - KARS

Vali Öksüz sel bölgesinde incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türker Öksüz, Kars, Sel, su, Yerel, Haberler

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