Vali Öksüz oda başkanlarıyla bir araya geldi

Kars Valisi Türker Öksüz, Oda ve Borsa Başkanlarıyla bir araya geldi.

Kars Valisi Türker Öksüz, Oda ve Borsa Başkanlarıyla bir araya geldi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Metin Durmuş, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp, Bozkale Köyü Muhtarı İmral Akbabaöz ve İşadamı Nusret Topçu'yu kabul makamında kabul etti.

Oda başkanlarıyla bir araya gelen Öksüz, Kars'ta yürütülmekte olan tarım ve hayvancılık sorunlarını masaya yatırdı.

Kentte yapılan yatırımlar ve tarım ve hayvancılık anlamında Kars'ın konumun değerlendirildiği toplantıda bir takım kararlar alındı. - KARS