Üye Girişi
Haberi Paylaş
Vali Öksüz, muhtarları ağırladı

Vali Öksüz, muhtarları ağırladı

Yerel Haberler

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün muhtarlarla buluşmaları devam ediyor.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün muhtarlarla buluşmaları devam ediyor.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Merkez; Alaca, Ani, Arazoğlu, Esenkent, Hapanlı, Küçükyusuf, Digor Dolaylı ve Sarıkamış Kayalıboğaz Köy muhtarlarını makamında ağırlayarak sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Öksüz, muhtarlar tarafından dile getirilen su, yol, yayla arazileri, taziye ve imam evi ve güneş enerjisi paneli talepleri gibi konuların incelenmesi ve çözümü için yetkililere talimat verdi.

Toplantıya; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Uğur Özerden ile İl Özel İdaresi'nin ilgili birim Müdürü katıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kars Valiliği Türker Öksüz Digor Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title