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Vali Öksüz köylerde vatandaşlarla buluştu

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Vali Öksüz köylerde vatandaşlarla buluştu

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, köy ziyaretleri çerçevesinde Merkez Yalınkaya, Hacı Veli ve Eşmeyazı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, köy ziyaretleri çerçevesinde Merkez Yalınkaya, Hacı Veli ve Eşmeyazı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Öksüz, köylerde, köylüler tarafından dile getirilen sorun, ihtiyaçları dinledi. Taleplerin çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Köylüler, 2021 yılının kurak geçtiğini ve ürün alamadıklarını ancak Kars Valiliği desteğiyle köylere hibe edilen buğday tohumundan memnun olduklarını, 2022 yılındaki hasadın çok bereketli olduğunu belirttiler.

Vali Öksüz, devletin her zaman köylerde yaşayan vatandaşların hizmetinde olduğunu ifade etti.

Öksüz, zaman zaman köyleri ziyaret ederek köylülerle bir araya geldiğini, dile getirilen sorun, talep ve ihtiyaçların incelendiğini ve belli bir plan-program dahilinde çözüldüğünü söyledi.

Vali Öksüz'ün köy ziyaretlerine, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Suat Hatam ile ilgili Şube Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti.

Öte yandan Vali Öksüz'ün köy ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü Türker Öksüz Kars Yerel Haberler

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