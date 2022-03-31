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Vali Öksüz'den Kağızman'da

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Öksüz'den Kağızman'da

Kars Valisi Türker Öksüz, Kağızman bir takım incelemelerde bulunmak üzere Kağızman'a gitti.

KAĞIZMAN, KARS (İHA) - Kars Valisi Türker Öksüz, Kağızman bir takım incelemelerde bulunmak üzere Kağızman'a gitti.

Öksüz, Kağızman'da kaymakamlar ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla yapılan ve genel asayiş-güvenlik konuları ile tarımsal faaliyetler, Ramazan ayında alınacak tedbirler ve havaların ısınmasıyla birlikte yaşanması muhtemel sel, su taşkını, heyelan gibi afetlere karşı alınacak tedbirlerinin değerlendirildiği İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Öksüz, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Öksüz, daha sonra Kağızman Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, faaliyetlere katılan gençlerle bir araya geldi.

İnşaatı devam etmekte olan Öğretmen Evi'nde de incelemelerde bulunan Vali Öksüz, inşaat çalışmalarının son durumu ile ilgili olarak yetkililerden bilgi alırken, Öksüz,esnafı ziyaret ederek, sohbet etti. - KARS

Vali Öksüz'den Kağızman'da

Vali Öksüz'den Kağızman'da

Vali Öksüz'den Kağızman'da

Vali Öksüz'den Kağızman'da

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türker Öksüz, Kağızman, Asayiş, Kars, Yerel, Haberler

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