Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Öksüz'den huzurevine anlamlı ziyaret

Yerel Haberler

Vali Öksüz'den huzurevine anlamlı ziyaret

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevinde kalan vatandaşlarla bir araya geldi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevinde kalan vatandaşlarla bir araya geldi.

Huzurevi'nde kalan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Vali Öksüz, huzur evinde kalanlara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Öksüz'ün kendilerini ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti ifade eden Huzurevi sakinleri, devletin kendilerine sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür ettiler.

Vali Öksüz, "Tecrübeleriyle bizlere her daim ışık olan, bugünlerimizin mimarları, kıymetli çınarlarımızı ziyaret ettik. Onları dinledik, onlarla güzel bir gün geçirdik" dedi.

Huzurevi yetkililerinden bilgiler alan Vali Öksüz, daha sonra huzurevinde ayrıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türker Öksüz Kars Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title