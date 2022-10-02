Vali Öksüz'den huzurevine anlamlı ziyaret

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevinde kalan vatandaşlarla bir araya geldi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevinde kalan vatandaşlarla bir araya geldi.

Huzurevi'nde kalan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Vali Öksüz, huzur evinde kalanlara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Öksüz'ün kendilerini ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti ifade eden Huzurevi sakinleri, devletin kendilerine sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür ettiler.

Vali Öksüz, "Tecrübeleriyle bizlere her daim ışık olan, bugünlerimizin mimarları, kıymetli çınarlarımızı ziyaret ettik. Onları dinledik, onlarla güzel bir gün geçirdik" dedi.

Huzurevi yetkililerinden bilgiler alan Vali Öksüz, daha sonra huzurevinde ayrıldı. - KARS