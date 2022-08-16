Vali Öksüz, çiftçilerle birlikte hasat yaptı

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, çiftçilerle birlikte hasat yaptı. Biçer döveri kullanan Öksüz, çiftçilere kolaylıklar diledi.

Vali Türker Öksüz, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Arpaçay'a bağlı Kuyucuk, Gediksatılmış ve Büyük Çatma köylerine geldi. Burada köylülerle sohbet eden Öksüz, köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Öksüz, ilgili birim amirlerine köylülerin sorunlarının çözülmesi için talimat verdi.

Vali Öksüz, daha sonra çitçilerle birlikte tarlaya geçti. Çiftçilerin hasat yaptığını gören Öksüz, biçer döverin direksiyonuna geçti. Çiftçilerle birlikte hasat yaptı. Çiftçilere bereketli olması dileklerinde bulunan Öksüz, daha sonra köylerden ayrıldı.

Öte yandan Karslı çiftçiler, 'Sertifikalı Buğday Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi' çerçevesinde valilik desteğiyle Arpaçay'da 8 bin 300 dekar alanda ekimi gerçekleştirilen 'Sertifikalı Buğday Tohumu' tarlalarında ürün hasadına başladı. - KARS