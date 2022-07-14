Vali Okay Memiş: '15 Temmuz zaferi yüce Türk milletinin yeniden şahlanışıdır'

Erzurum Valisi Okay Memiş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "15 Temmuz zaferi yüce Türk milletinin yeniden şahlanışıdır" dedi.

Vali Memiş, mesajında şunları kaydetti; "15 Temmuz 2016 günü hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalan memleketimizin bütün ufuklarını karartmaya azmetmiş, bir ihanet çetesi karşısındaki vakur, cesur ve vatanperver tutumuyla tüm dünyaya örnek olan; vatanına, milletine, milli iradeye ve hukuk düzenine sahip çıkan Aziz milletimizin onurlu duruşu her türlü takdirin üzerindedir. Vatan sevgisini tüm değerlerin üstünde tutan, bağımsız ve özgür yaşama gayesinden hiçbir zaman taviz vermeyen Türk milleti, sahip olduğu özelliklerle dünya üzerinde saygın bir konum edinmiştir. Türk milleti, onurlu tutumu, kahramanlıkları ve başarılarıyla tarihin akışını değiştiren yüce bir millettir.

İstiklal Mücadelesi günlerinde olduğu gibi, bugün de milletimiz başta vatanına, izzet ve haysiyetine sahip çıkması, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, hürriyet, irade ve bekasına yönelik girişilen ihanet kalkışmasına karşı hiç tereddüt etmeden karşı koymuştur. Tankların önüne yatan, silahlara meydan okuyan, bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını manevi değerlerimiz, devletimiz, milletimiz, istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi anmak, Gazilerimizi yad etmek, bıraktıkları onurlu mirası gelecek nesillere aktarmak hepimiz için milli ve vicdani bir görevdir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. Yıl dönümünde tüm yurtta gerçekleştirilecek programların yerine getirilmesi; yapılacak olan tüm programlarda, 15 Temmuz sürecinin milletimiz ve özellikle gelecek nesiller nezdinde, ortak bir bilince dönüştürülmesi büyük önem arz etmektedir. Allah'a şükürler olsun ki 15 Temmuz da Yüce Türk milleti bu menfur kalkışmayı bertaraf ederek, hain emeller peşinde koşanların bu kötü niyetlerini gözünü dahi kırpmadan, canını ortaya koyarak boşa çıkarmıştır.

Ülkemiz karşıtı siyasal örgütlenmelere FETÖ, PKK, PYD, YPG, gibi tüm terör odaklarına karşı en etkili mücadele, bu alanlarda milli birlik ve toplumsal çoğulculuk anlayışı ile hareket etmektir. 15 Temmuz gecesi halkımız bu dayanışmanın en onurlu ve en bariz örneğini göstererek; bu birlik ve beraberliğinin bozulamayacağını, vatanın parçalanamayacağını ve bölünemeyeceğini bir kez daha tüm şer odaklarına haykırmış ve top yekün bir fedakarlık ortaya koyarak gereken dersi vermiştir.

İstiklal Mücadelemizin seyrini değiştiren Kuva-i Milliye ruhunu 15 Temmuz'da da yaşatan, iç ve dış düşmanların hain emellerine karşı direnen, bağımsızlığımızı ve demokratik haklarımızı canı pahasına muhafaza eden ve 15 Temmuz Destanı'nı yazan her bir vatan sevdalısı, halkımızın gönlünde mutena yerini almıştır. Bu hain ve menfur girişimi bertaraf ederek, Türkiye'nin kaderini değiştiren ve demokrasiye karşı yapılan darbeye direnerek, Bu uğurda Hakk'ın rahmetine kavuşan, şanlı tarihimize bir şanlı sayfa daha katan 251 şehidimizi rahmetle anıyor, 2734 gazimize de sıhhat ve afiyetler diliyorum. Vatanına, bayrağına ve milletin iradesine genç, yaşlı, kadın, erkek, çoluk çocuk demeden sahip çıkan ve en başta da günlerce, heyecanını hiç kaybetmeden Erzurum meydanlarını boş bırakmayan hemşerilerime kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

Devletimizin ve milletimizin bekası uğruna, bu toprakları canları pahasına ve her türlü fedakarlığı göstererek, bize vatan kılan Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, çok kıymetli gazi kardeşlerimize aileleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam dilerken, Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün vatanımıza olan sevgi ve duyarlılığımızın daha da artmasına vesile olmasını Yüce Mevla'dan temenni ediyorum." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel