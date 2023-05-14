Vali Mustafa Tutulmaz oyunu kullandı

Zonguldak Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz eşi Fatma Tutulmaz ile birlikte oyunu kullandı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; eşi Fatma Tutulmaz ile birlikte Fener Lisesi'ne geldi. Burada 1210 nolu sandığa gelen Vali Tutulmaz ve eşi Fatma Tutulmaz kabine girerek oyunu kullandı.

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Tutulmaz, "Bugün Demokrasi adına güzel bir gün. Malumunuz olduğu üzere çok güzel bir seçim kampanyası süreci yaşadık ilimiz olarak. Herhangi bir sıkıntı olmadan bütün siyasi partilerin temsilcileri demokrasinin gereği olarak herhangi kavga, gürültü, sataşma olmadan güzel bir kampanya dönemini geçirdiler. Bugün de yine demokrasimizin bir şölenini yaşıyoruz. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Zonguldak ilimizde de çok güzel bir ortam var. Şu ana kadar bize yansımış. Herhangi bir olumsuzluk yok. Bu güzel ortamı sağlayan Zonguldak halkına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ZONGULDAK