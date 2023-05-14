Üye Girişi
Haberi Paylaş
Vali Mustafa Tutulmaz oyunu kullandı

Vali Mustafa Tutulmaz oyunu kullandı

Yerel Haberler

Zonguldak Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz eşi Fatma Tutulmaz ile birlikte oyunu kullandı.

Zonguldak Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz eşi Fatma Tutulmaz ile birlikte oyunu kullandı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; eşi Fatma Tutulmaz ile birlikte Fener Lisesi'ne geldi. Burada 1210 nolu sandığa gelen Vali Tutulmaz ve eşi Fatma Tutulmaz kabine girerek oyunu kullandı.

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Tutulmaz, "Bugün Demokrasi adına güzel bir gün. Malumunuz olduğu üzere çok güzel bir seçim kampanyası süreci yaşadık ilimiz olarak. Herhangi bir sıkıntı olmadan bütün siyasi partilerin temsilcileri demokrasinin gereği olarak herhangi kavga, gürültü, sataşma olmadan güzel bir kampanya dönemini geçirdiler. Bugün de yine demokrasimizin bir şölenini yaşıyoruz. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Zonguldak ilimizde de çok güzel bir ortam var. Şu ana kadar bize yansımış. Herhangi bir olumsuzluk yok. Bu güzel ortamı sağlayan Zonguldak halkına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak Seçim Sonuçları
Zonguldak Yerel Seçim Sonuçları 2019
Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Valiliği Fenerbahçe Demokrasi Zonguldak Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title