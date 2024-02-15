Vali Mustafa Çiftçi, yaralı askeri ziyaret etti

Vali Mustafa Çiftçi, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde yaralanan Piyade Uzm. Çvş. Tolga Özberk'i evinde ziyaret etti.

Yaralı askerin durumunun ilgili kurumlar ile koordine halinde hassasiyetle takip edilmesi yönünde talimat veren Vali Sayın Mustafa Çiftçi'ye ziyarette Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Serkan Akbaba, İl Müftüsü Rüstem Can, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut eşlik etti. - ERZURUM