Vali Mustafa Çiftçi, Vakıflar Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vakıfları, vakfedenlerin iradesi doğrultusunda, günümüz şartlarına uygun olarak yaşatmak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak için hizmetlerini sürdüren Vakıflar Erzurum Bölge Müdürlüğü ziyaretinde Vali Mustafa Çiftçi'ye, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik ve Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can eşlik etti.

Ziyarette kurumun faaliyetleri hakkında Vali Çiftçi'ye bir sunum yapan Bölge Müdürü Murat Uslu, Vakıflar Erzurum Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki 7 ilde birçok noktada Ramazan ayı boyunca iftar verdiğini belirtti.

Vali Çiftçi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde kurulan iftar sofralarının dayanışma kültürünün ve paylaşma geleneğinin güçlenmesi açısından oldukça önemli olduğunu belirterek hayırseverleri bu berekete ortak olmaya davet etti. Vali Çiftçi, Müdürlük çalışanlarına başarılar diledi. - ERZURUM