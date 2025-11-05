Haberler

Vali Mustafa Çiftçi, Tecrübelerini Öğretmenlerle Paylaştı

Erzurum'da 25. ayını dolduran Vali Mustafa Çiftçi, 'Öğretmen Akademileri' programında görev bilinci ve liderlik erdemlerini tartıştı. Konuşmasında tarih ve fedakarlık örnekleri vererek idareciliğin zorluklarını aktardı.

Erzurum'daki görevinde 25. ayını ve meslekte 28. yılını dolduran Vali Mustafa Çiftçi, tecrübelerini "Öğretmen Akademileri" programında paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tarihi Erzurum Kongre Binası'nda düzenlenen "Bir Şehri Yönetmek: Değerlerle Liderlik" başlıklı söyleşide bilgi ve birikimlerini öğretmenlerle paylaşan Vali Çiftçi, konuşmasının ilk bölümünde; sorumluluk duygusu, görev bilinci, fedakarlık ve adanmışlık gibi erdemlerin önemine dikkat çekti.

Osmanlı Cihan İmparatorluğu döneminde payitaht tarafından Güney Afrika'ya görevlendirilen ve burada 17 yıl hizmet veren Erzurumlu Müderris Ebubekir Efendi'nin vazife şuurunu örnek gösteren Vali Çiftçi, onun devletini temsil ederken gösterdiği fedakarlığın ve görevine duyduğu bağlılığın bugün için de önemli bir rehber niteliğinde olduğunu ifade etti.

Konuşmasının devamında idareciliği, fırtınalı bir denizde gemi idare etmeye benzeten Vali Çiftçi, gerek TBMM'deki özel kalem müdürlüğü döneminde gerekse mülki idare amiri olarak görev yaptığı yıllarda karşılaştığı zorlukları örneklerle anlattı.

Konuşmasının son bölümünde; Türk milletinin tarih boyunca hep "beklenen" ve "umut olan" bir millet olduğunu belirten Vali Çiftçi, özellikle bir dönem Osmanlı Cihan İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında yaşayan milletlerin Türk'e olan özlemini ve sadakatini yurt dışı ziyaretlerinde defalarca hissettiğini belirtti.

Söyleşinin soru-cevap bölümünün ardından Vali Çiftçi, katılımcılara Valilik tarafından basılan Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu'nun "Bütünüyle Erzurum Kongresi" kitabını hediye etti. - ERZURUM

