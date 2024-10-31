Vali Mustafa Çiftçi, Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Vali Çiftçi, kurumun yürüttüğü faaliyetler hakkında Enstitü Müdürü Dr. Erdal Daşcı'dan bir brifing aldı. Brifingde; Enstitüde yapılan hayvancılık, toprak ve su kaynakları, genetik kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı, tahıllar, yem bitkileri ve endüstri bitkilerinde yapılan ıslah çalışmaları hakkında bilgiler yer aldı. Brifingin ardından Soğuğa Dayanıklılık Test Merkezi ve Enstitü seralarında yapılan soğuğa dayanıklılık ve ıslah çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette Vali Çiftçi'ye Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay ve İl Tarım Müdürü Alpaslan Kenger eşlik etti. - ERZURUM