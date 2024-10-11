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Hanımefendi Azime Çiftçi Pasinler'deki Ziyaretlerini Tamamladı

Hanımefendi Azime Çiftçi Pasinler'deki Ziyaretlerini Tamamladı
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Hanımefendi Azime Çiftçi, Pasinler'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Kadın kooperatifi ürünlerini inceleyen Çiftçi, Aile Destek Merkezi'ni gezdi ve çocuklarla ilgilendi. Ayrıca, şehit ailelerini unutmayarak bir aileyi ziyaret etti. Pasinler Gençlik Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Hanımefendi Azime Çiftçi, Pasinler'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Pasinler ziyareti kapsamında ilk olarak Pasinler Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Hanımefendi Azime Çiftçi, kadınlarımıza yönelik faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi'ni (Adem) gezdi.

Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel'in Eşi Ayşe Yıldız Temel'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaretlerini Nene Hatun Anaokulu ve Pasinler 4-6 Yaş Arası Kur'an Kursu ile sürdüren Hanımefendi Azime Çiftçi, her bir öğrenci ile yakından ilgilendi. Programını Pasinler'de bulunan Palandöken Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek sürdüren Hanımefendi Azime Çiftçi, merkezde kalanlarla öğle yemeği yedi.

Çiftçi şehit ailelerini unutmadı

Hanımefendi Azime Çiftçi, Pasinler'de gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında 1993 yılında Batman ili Sason ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce girmiş olduğu çatışmada şehit düşen Özel Harekat Polisi İshak Çelik'in ailesini de unutmadı. Şehit ailesi ziyaretinin akabinde hane ziyareti de gerçekleştiren Hanımefendi Azime Çiftçi, ihtiyaç sahibi ailenin taleplerini dinledi.

Son olarak Pasinler Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunan Hanımefendi Azime Çiftçi, ziyaretlerin ardından ilçeden ayrıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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