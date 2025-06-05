Vali Mustafa Çiftçi, kütüphanede kitapları bizzat kendisi raflara dizdi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye ilçesinde bulunan Elektrik Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okul bünyesinde kurulan "Şehit Burak Tortumlu Kütüphanesi"ni de ziyaret eden Vali Çiftçi, okumanın kıymetine vurgu yaparak Macera Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü tarafından hediye edilen kitapları raflara yerleştirdi.

Ardından Vali Çiftçi, okul öğretmenleriyle bir araya gelerek sohbet etti. - ERZURUM