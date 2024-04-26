Vali Mustafa Çiftçi, İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulları Toplantısı'na katıldı.

2024 yılı İkinci Olağan İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulları Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Vali Mustafa Çiftçi ve İl Valilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda; 2024 yılı ilk üç aylık kurum faaliyetleri hakkında kurula bilgi verildi. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının uygulamada karşılaştıkları aksaklıklar ve bunların giderilmesi hususunda atılacak adımlar görüşüldü. Toplantıda bir takım meslek gruplarının yıllık eğitim planlamasına dahil edilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığının Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik yaptığı çalışmalar ele alındı. - ERZURUM