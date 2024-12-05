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Vali Mustafa Çiftçi'den Erzurum Kalkınma Vakfı'na Takdir Plaketi

Vali Mustafa Çiftçi'den Erzurum Kalkınma Vakfı'na Takdir Plaketi
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, şehrin gelişimi ve kültürel çalışmaları dolayısıyla Erzurum Kalkınma Vakfı'na takdir plaketi sundu. Vali, vakfın çalışmalarını takdirle takip ettiklerini belirtti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Kalkınma Vakfı'na şehrin gelişmesi, kalkınması ve kültürel konularda yapmış olduğu çalışmalarından dolayı takdir plaketi verdi.

Valilik makamında gerçekleştirilen plaket takdiminde Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Kalkınma Vakfının çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve takdirle karşıladıklarını belirterek bu plaketin 'maarifet iltifat'a tabidir' düşüncesinin bir ifadesi olduğunu ifade etti.

ER-VAK Başkanı Erdal Güzel ise bu anlamlı plaketi almanın onuru ve gururunu yaşadığını ifade ederek Vali Mustafa Çiftçi'ye ER-VAK camiası adına şükranlarını sunduklarını belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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