Vali Mustafa Çiftçi, 99 yaşındaki Emine Özkaya'yı evinde ziyaret etti

Erzurum'da yaşayan 99 yaşındaki Emine Özkaya'yı evinde ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, örnek bir vefa gösterdi.

Vali Mustafa Çiftçi, Olur Ilıkaynak Köyüne kayıtlı, Erzurum'da ikamet eden 99 yaşındaki Emine Özkaya'yı evinde ziyaret etti. 99 yaşındaki Özkaya'nın hatırını soran Valimiz Sayın Çiftçi, yaşlı annemizin duasını aldı, isteklerini dinledi - ERZURUM