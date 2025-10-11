Vali Mustafa Çiftçi, 95 Yaşındaki Şahteret Nine'yi Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 95 yaşındaki güngörmüşümüz Şahteret Ateş'i ziyaret etti. Vali Çiftçi Şahteret Nine'nin elini öperek hayır dualarını aldı.

Vali Çiftçi'ye ziyaretleri esnasında Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut eşlik etti. - ERZURUM