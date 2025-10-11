Haberler

Vali Mustafa Çiftçi, 95 Yaşındaki Şahteret Nine'yi Ziyaret Etti

Vali Mustafa Çiftçi, 95 Yaşındaki Şahteret Nine'yi Ziyaret Etti
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 95 yaşındaki Şahteret Ateş'i ziyaret ederek hayır dualarını aldı. Vali Çiftçi'ye ziyareti sırasında çeşitli yetkililer eşlik etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 95 yaşındaki güngörmüşümüz Şahteret Ateş'i ziyaret etti. Vali Çiftçi Şahteret Nine'nin elini öperek hayır dualarını aldı.

Vali Çiftçi'ye ziyaretleri esnasında Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
