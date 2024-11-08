Vali Mustafa Çiftçi, 80 Yaşındaki Hüsna Nineyi Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 80 yaşındaki Hüsna Turhan nineyi evinde ziyaret etti.

Önceki yıllarda Aziziye Tabyaları'na düzenlenen "Saygı Yürüyüşü"ne katıldığını belirterek cumartesi günü düzenlenecek olan programa da katılmak istediğini ifade eden Hüsna nine, bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu söyledi. Hüsna Nine, Vali Mustafa Çiftçi'nin ziyaretinden dolayı büyük mutluluk yaşadı.

Vali Çiftçi'nin ziyaretine Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut eşlik etti. - ERZURUM