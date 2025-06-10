Vali Musa Işın ve eşinden şehit ailelerine anlamlı ziyaret

Ağrı Valisi Musa Işın ve eşi Tuba Işın, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin ailelerini ziyaret ederek hem taziyelerini iletti hem de destek mesajları verdi.

Vali Işın ve eşi, ilk olarak 18 Ağustos 2016 tarihinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Polis Memuru Elvan Özbay'ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette, "Bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır. Onların emaneti olan kıymetli aileleri ise devletimiz ve milletimiz için en değerli emanetlerdendir" ifadelerine yer verildi. Vali Işın, şehit ailesiyle sohbet ederek talep ve isteklerini dinledi.

Ardından, 3 Eylül 2016 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün bölgesinde görev yaparken teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Yaşar'ın ailesi ziyaret edildi. Ziyarette Vali Işın, "Aziz şehitlerimiz, bu topraklarda milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması uğruna en değerli varlıkları olan canlarını feda etmiştir. Milletimiz, şehitlerine ve onların emanetlerine her daim sahip çıkacaktır" diyerek şehit ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Son olarak, 6 Kasım 2008 tarihinde Mardin'in Dargeçit bölgesinde görev yaparken dost ateşi sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Selim Tataroğlu'nun ailesine ziyarette bulunuldu. Vali Işın, burada da "Şehitlerimiz, bu vatanın ebedi bekçileridir. Onların gösterdiği fedakarlık unutulamaz. Devletimiz her daim yanınızda" sözleriyle destek mesajını yineledi.

Tüm ziyaretlerde şehit yakınlarının talep ve isteklerini dinleyen Vali Işın ve eşi Tuba Işın, ailelerin acısını paylaştıklarını ve her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı. - KÜTAHYA