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Vali Musa Işın, Roman Vatandaşlarla Toplantı Düzenledi

Vali Musa Işın, Roman Vatandaşlarla Toplantı Düzenledi
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Kütahya Gençlik Merkezi'nde Roman vatandaşlarla bir araya gelen Vali Musa Işın, barınma, eğitim, istihdam ve sosyal hizmetler konularında talepleri dinledi. Devletin güçlü desteği ve eğitimin önemi vurgulandı.

Kütahya Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda Vali Musa Işın, Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmada, Roman vatandaşların barınma, eğitim, istihdam ve sosyal hizmetler konularındaki taleplerini dinleyen Vali Işın, devletin vatandaşlarına her daim destek olduğunu vurguladı.

Vali Musa Işın, "Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm insanlarımızla bir araya geliyoruz. Herkesle konuşuyoruz ve onların huzur içinde yaşaması için çalışıyoruz. İnsanlarımız mutlu olursa, biz de mutlu oluruz. Devletimiz güçlü ve her zaman vatandaşının yanındadır. Sizlerin ihtiyaçlarını karşılamak için buradayız. Devletimiz, 'kimsesizlerin kimsesi' olma misyonuyla hareket ediyor" dedi.

"Çocuklarımızı eğitime kazandıralım"

Vali Musa Işın, eğitimin önemine de dikkat çekti ve ailelere çocuklarının eğitimine destek olmaları konusunda çağrıda bulundu: "Bizim sizden tek isteğimiz çocuklarınızı okula göndermeniz. Türkiye Cumhuriyeti'nde okuyan herkese tüm kapılar açıktır. Hem çocuklarımızın yükselmesi, hem de ülkemize faydalı bireyler olmaları için eğitimi destekleyelim."

"Kötü alışkanlıklardan korumak için ailelerin desteği şart"

Vali Işın, konuşmasının devamında çocukların kötü alışkanlıklardan korunmasının önemine değindi: "Aileler, çocuklarını takip etmeli. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan koruyarak onlara sağlıklı, hayırlı bir gelecek sunabiliriz. Devlet, polis, jandarma elinden geleni yapar ama anne babanın sorumluluğu büyüktür. Lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım" dedi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük de katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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