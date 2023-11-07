Vali Musa Işın, Kütahya Tasarım Teknokent'i ziyaret etti

Vali Musa Işın, Kütahya Tasarım Teknokent'i ziyaret ederek, Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz'den gelişim süreci ve hedefleri hakkında bilgiler aldı.

Kütahya Tasarım Teknokent'in fiziki eksikliklerinin giderildiğini ve firmaların sadece projelerine odaklandığını ifade eden Prof. Dr. Ersan Öz, 49 aktif firmada 244 Ar-Ge ve destek personelinin çalıştığını kaydetti. Prof. Öz, 2022 yılında 78 proje yürütüldüğünü ve bunlardan 21'inin başarıyla sonuçlandığını, bir kısmının patentlerinin alındığını, tamamlanmayan projelerin ise ek süreyle devam ettiğini belirtti.

Vali Musa Işın, Genel Müdürü Öz tarafından yapılan bilgilendirme sunumunun ardından Kütahya Tasarım Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmaları ofislerinde ziyaret ederek, yapılan çalışmalar ve geliştirilen sistemler hakkında bilgi aldı.

Ek bina inşaatı hızla sürüyor

Vali Musa Işın, daha sonra Kütahya Tasarım Teknokent'in inşaatı devam eden ikinci binasında da incelemelerde bulundu. İnşaatın ne zaman tamamlanacağına dair sorular da soran Vali Işın, gelinen noktanın gayet iyi olduğunu, binanın bitmesine az bir süre kaldığını müşahade ettiğini, ikinci bina ile Teknokent kapasitesinin ve nitelikli projelerinin daha da artacağına inandığını kaydetti.

Ek binanın tamamlanmasıyla birlikte Teknokent'in kapasitesi yüzde 150 artarken, laboratuar ve atölye imkanları, konferans salonu, kiralanabilir sahalar, sosyal ortamlar ve ticari alanlarla komple bir teknoloji geliştirme bölgesi oluşacağı konusunda Vali Musa Işık'a bilgiler veren Öz, şehrimizin bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında katalizör olacak daha nitelikli projeler geliştirilmesi hususunda daha fazla gayret gösterileceği konusunda Vali Işın'a söz verdi. Vali Musa Işın da ikinci bina inşaatının tamamlanmasını yakından takip ettiğini, elinden gelen desteği vereceğini ifade ederken; hem Kütahyalı teknoloji firmalarına hem dışarıdan Teknokent'e gelen teknoloji firmalarına hem de Teknokent'e karşılaştıkları her zorlukta yakın destek vermeye söz veriyoruz diye ifade ederek Teknokent'ten ayrıldı. - KÜTAHYA