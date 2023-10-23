Vali Musa Işın: "Kütahya'mızın huzuru için fedakarca çalışan polisimizle gurur duyuyoruz"

Kütahya Valisi Musa Işın, kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını yerinde incelemek ve bilgiler almak amacıyla ziyaretlerde bulundu.

Işın, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkez Amirliği, Tavşanlı PTS noktası, Eskişehir PTS noktası, Şehit Murat Ködük Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğini ziyaret etti.

Görev başındaki polis memurlarıyla bir araya gelen Işın, Kütahya'da huzur ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan kolluk kuvvetlerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kolluk kuvvetlerinin verilen tüm görevleri titizlikle yerine getirdiğini belirten Vali Işın, " Kütahya'mızın huzuru için fedakarca çalışan kahramanlarımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Ziyaretlerde Vali Işın'a Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı eşlik etti. - KÜTAHYA