Kütahya Valisi Musa Işın, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. Yılında Mesaj Yayımladı

Kütahya Valisi Musa Işın, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. Yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

18 Mart Çanakkale Zaferinin, sadece eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı değil, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'na ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda Türk milletinin verdiği en büyük varoluş mücadelesi olduğunu kaydeden Vali Işın, "Hür ve bağımsız yaşama kararlılığının en somut örneklerinin sergilendiği bu zafer, sonsuza kadar saygıyla ve minnetle anacağımız bir dönüm noktasıdır" dedi.

Vali Işın mesajında," Aziz milletimiz, varlığına yönelen her türlü tehdide karşı daima birlik ve beraberlikle göğüs germiş, vatanını canı pahasına korumayı bilmiştir. Üzerinde yaşadığımız topraklar, vatan, bayrak ve millet sevgisiyle şehadet ve gazilik mertebesine yükselen, ismi bilinen, bilinmeyen tüm kahramanlarımızın bize armağanı ve ebediyete kadar koruyacağımız yegane varlığımızdır. En zor şartlar altında bile vatan topraklarını korumak ve savunmak için canlarını feda eden şehitlerimiz, devletimizin varlığının ve birliğimizin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin kalbinde yaşayacaktır. Milletimiz, şehitlerine ve gazilerine olan minnet duygusunu her zaman hissetmiş, bu toprakları onlara borçlu olduğunun bilinciyle asla unutmamıştır ve unutmayacaktır. Bizler de bu bilinçle, şehitlerimizin emanetine sahip çıkarak, ülkemizi geleceğe ve muasır medeniyete taşımak için durmadan çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece yarınlarımızın daha güzel, daha mutlu ve müreffeh olacağına, ülkemizin dünyanın önde gelen gelişmiş devletleri arasında yer alacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a kadar ebediyete irtihal eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA