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Vali Mete Buhara muhtarları dinledi

Vali Mete Buhara muhtarları dinledi

Yerel Haberler

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Akpınar ve Kaman İlçelerinde "Mahalle ve Köy Muhtarları Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Akpınar ve Kaman İlçelerinde "Mahalle ve Köy Muhtarları Toplantısı" gerçekleştirildi.

Akpınar ve Kaman ilçelerinde düzenlenen toplantılarda kurum amirlerini dinleyen Vali Mete Buhara ilçelere yönelik faaliyet ve çalışmalarını içeren sunumlarının sonrasında muhtarların talep ve isteklerini dinledi. Toplantılara Vali Mete Buhara'nın yanı sıra AK Parti Milletvekili Necmettin Erkan, Vali Yardımcısı Turan Soğukoluk, İl Genel Meclisi Başkanı Emre Demirci, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen, Kaymakamlar ve ilgili kurum amirlerinin yanı sıra ilçelerin köy ve mahalle muhtarları katıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırşehir Valiliği Mete Buhara AK Parti Kaman Yerel Haberler

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