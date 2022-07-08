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Vali Memiş: "Yüreklerde hissedeceğimiz kurban bayramımız kutlu olsun"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Memiş: 'Yüreklerde hissedeceğimiz kurban bayramımız kutlu olsun'

Erzurum Valisi Okay Memiş, Kurban bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Kurban bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Erzurum Valisi Memiş, "Sevgi, kardeşlik, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yenileşmesine vesile olan bayramlar, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bağların oluştuğu müstesna günlerdir" dedi.

Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından Müslümanların birbirleri ile kaynaştığı; başta sevgi ve saygı olmak üzere, milletçe yardım etme fırsatı veren bir " Kurban Bayramı'na" daha hep birlikte ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Vali Okay Memiş, mesajında şunları kaydetti;

"İdrakiyle müşerref olduğumuz dini bayramlarımızda, özellikle yakınlarımızdakilerin fark edildiği, gözetildiği ve toplumdaki bir takım olumsuzlukların giderildiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden pekiştiği, serpilip, geliştiği en özel ve kutsal zaman dilimleridir. Öncellikle, insanları sevindirmenin önem kazandığı bu bayramda, yardımlaşma ve dayanışmanın gereği olarak, ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra, darda olanlara, muhtaç, yoksul, yetim ve kimsesizlere yapacağınız yardımlar büyük önem taşımaktadır.

Bayramlarımız, gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olduğundan, yüce milletimiz için büyük anlamlar taşımakta olup, buna uygun olarak kutlanmalıdır. Bayramlar, vefanın, hatırlamanın, sadakatin zenginliğini ve aynı zamanda tanışmanın, kaynaşmanın derin anlamını yaşadığımız ve yaşattığımız en mutena zamanlardır.

Bayramların anlamını, güzelliğini ve değerini sadece bayram günlerinde değil, yaşamın her alanında ve tüm ilişkilerimizde de hatırlamalıyız. Yaşlılarımızın, büyüklerimizin her zaman halini hatırını sormalı ve hatırlamalıyız. Küçüklerimize sevgi ve muhabbetle yaklaşarak, her günümüzde kardeşlik, sevgi ve saygı bağı ile toplum olarak kucaklaşmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerimle, bizleri manevi iklimiyle saran, kaynaştıran ve kucaklaştıran Mübarek Kurban Bayramınızı en içten duygularımla kutluyor, bayramın başta ülkemiz olmak üzere, tüm İslam Alemine ve güzel İlimiz Erzurum'a, sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün hemşehrilerimi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Okay Memiş Erzurum Kurban Yerel Haberler

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