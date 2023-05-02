Vali Memiş'ten 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Memiş, "Demokrasinin ayrılmaz parçası ve hayatımızın vazgeçilmez temel yapısını basın ve yayın özgürlüğü oluşturur" dedi.

Basının, insanlara doğru, tarafsız ve objektif bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir hizmet sunduğunu dile getiren Erzurum Valisi Okay Memiş, mesajında şunları kaydetti; "1994 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir karar doğrultusunda, 3 Mayıs tarihi tüm ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de "Dünya Basın Özgürlüğü Günü" olarak kutlanılmaktadır.

Basın mensuplarının, çalışmalarını özgürce yapabilmesinde basın özgürlüğünün büyük önemi vardır. Basın demokratik, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yapılan hizmetlerin vatandaşlarımıza yansıtılması ve sorunların çözülmesinde çok önemli bir kamu hizmeti üstlenen basınımız, farklı görüşlerin seslendirilmesine imkan sağlayarak, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en önemli vasıtadır.

Demokrasinin ayrılmaz parçası ve hayatımızın vazgeçilmez temel yapısını basın ve yayın özgürlüğü oluşturur. Tarafsız ve objektif bir bilgi akışı sağlayarak, toplumu aydınlatma ve doğru bilgilendirme görevi yapmaktadır. Aynı zamanda basın önemli bir kamu hizmeti görevini yerine getirmektedir.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın, Milletin müşterek sesidir." sözü bu manada anlamlıdır. Basının görevini özgürce yapabilmesi ve yaptığı görevin amacına ulaşmasında, hiç kuşkusuz basın hürriyetinin büyük önemi bulunmaktadır. Elbette basınımız, bu görevini yaparken; gerçeklik, güncellik, kamu yararı ve özle biçim arasındaki denge unsurlarını da gözetmek zorundadır.

Gazetecilik mesleğinin saygınlığının çok daha ileriye taşınması; özgür bir medya ortamında, etik değerlerin, dürüstlüğün temel misyon haline geldiği bir yayıncılık anlayışı ile mümkündür. Toplumun bilgi edinme hakkı için mücadele eden basınımızın önünün açılması için ekonomik özgürlüğün kazanılması da son derece önemlidir. Biliyoruz ki, kamuoyunun ve toplumun hızlı, tarafsız ve doğru haber alma hakkını temin etmek, demokrasilerin en belirgin özelliklerinden biridir. Yine bu bağlamda; Ülkemizde, 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile basının özgür olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizde ve ilimizde, çok zorlu şartlarda kamuoyuna haber ve bilgi akışı sağlayan, aynı zamanda medyatik tüm alanlarda görevlerini sürdüren bütün basın mensuplarımızın, "Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü" kutluyor, mesleklerini sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ortamda geçirmeleri temennisiyle, en içten saygılarımı sunuyorum." - ERZURUM