Vali Memiş: 'Köklü bir geçmişe sahip olan jandarma teşkilatımızın 183. yıl dönümü kutlu olsun'

Erzurum Valisi Okay Memiş, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Teşkilatımız 14 Haziran 1839 tarihi kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilmiştir. Vatandaşların huzur ve refahının sağlanmasında önemli bir görevi üstlenen Jandarma Teşkilatımızın 183. kuruluş yıl dönümünü gururla kutlamaktayız. Kurulduğu günden beri, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşaması için, görev bölgelerinde asayişin sağlanması amacıyla, Jandarma Teşkilatımız canla başla görev yapmaktadırlar. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün korunmasında, huzur ve güvenliğinin sağlanmasında ve ülkemizin her karış toprağında olduğu gibi ilimizde de bu yüksek ruh ve şuurla görevlerini yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın gösterdiği büyük fedakarlıklar her türlü takdirin üzerindedir. Aziz Milletimize yönelmiş bütün tehditlere ve hain örgütlere karşı her zaman teyakkuzda ve görevinin başında olan Jandarma Teşkilatımız, geçmişten günümüze taşıdığı deneyim ve birikimini; yenilikçi yöntem ve modern teknolojiyle birleştirmek suretiyle, günümüze ve geleceğe taşımasını bilmiştir. Jandarma Teşkilatımız, şanlı geçmişinde olduğu gibi halkın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 saat esasına göre canla başla görev yapmaktadır. Görevini yılmadan hakkıyla yerine getiren bu güzide kurumumuz; her türlü bölücü terör örgütlerine karşı diğer güvenlik güçlerimizle birlikte omuz omuza verdiği mücadelede, en zor şartlarda dahi, yaz kış demeden kahramanlık destanı yazmaktadır ve yazmaya da devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Aziz Milletimizin hizmetinde bu mukaddes görevi icra eden, Jandarma Teşkilatımızın 183. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyor, kuruluşundan bugüne kadar gurur abidesi olmayı başarmış, bu köklü ve onurlu teşkilata emek vermiş herkesi tebrik ediyor, Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel