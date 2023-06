Vali Memiş: Jandarma bizim gurur abidemiz

Erzurum Valisi Okay Memiş, 14 Haziran Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

14 Haziran 1839 tarihinin Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü olarak kabul edildiğini ifade eden Erzurum Valisi Okay Memiş "Vatandaşların huzur ve refahının sağlanmasında önemli bir görevi üstlenen Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümünü gururla kutlamaktayız. Kurulduğu günden beri, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşaması için, görev bölgelerinde asayişin sağlanması amacıyla, canla başla görev yapmaktadır. Köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Teşkilatımız, sorumluluk alanının büyüklüğüne karşın, yurdun her köşesinde olduğu gibi ilimizde de yüksek ruh ve şuurla görevlerini yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın gösterdiği büyük fedakarlıklar her türlü takdirin üzerindedir. Aziz Milletimize yönelmiş bütün tehditlere ve hain örgütlere karşı her zaman teyakkuzda ve görevinin başında olan Jandarma Teşkilatımız, deneyim ve birikimini; yenilikçi yöntem ve modern teknolojiyle birleştirmek suretiyle, şanlı geçmişinden günümüze taşımıştır." diye konuştu

"Kahramanlık destanı yazmaya devam ediyorlar"

Jandarma teşkilatının, halkın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 saat esasına göre canla başla görev yaptığını ifade eden Vali Memiş, "Görevini yılmadan, hakkıyla yerine getiren bu güzide kurumumuz; her türlü bölücü terör örgütlerine karşı, diğer güvenlik güçlerimizle birlikte omuz omuza verdiği mücadelede, en zor şartlarda dahi, yaz kış demeden kahramanlık destanı yazmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Aziz Milletimizin hizmetinde mukaddes görev icra eden, Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyor, kuruluşundan bugüne kadar gurur abidesi olmayı başarmış, bu köklü ve onurlu teşkilata emek vermiş herkesi tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi. - ERZURUM