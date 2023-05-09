Vali Memiş: Hepimiz onlara sahip çıkmak zorundayız

Engelli bireylerimizin toplumsal yaşamda hoşgörü ile karşılanan, seven, sevilen, üreten vatandaşlar olması için destek olunması gerektiğini söyleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, "Toplumun önemli bir parçasını oluşturan engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekerek gündeme getirildiği, hayata onların penceresinden bakılarak toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturulması amacıyla, Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 10-16 Mayıs tarihleri "Engelliler Haftası" olarak kutlanmaktadır. Mutlu ve huzurlu bir toplumun en önemli şartlarından birisi de tüm bireylerin haklardan eşit yararlanmasıdır. Engellilere sahip çıkmak, sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak, hepimizin üzerine düşen vazifedir. Engelli kardeşlerimize toplumun bir parçası oldukları hissettirilmelidir." dedi.

"Devletimiz gerekenleri her zaman yapıyor"

Engellilere, toplumun her kesiminin sahip çıkması ve hayata kazandırılması gerektiğini vurgulayan Vali Memiş, "Kimseye muhtaç olmadan üretken duruma gelmeleri yönünde çalışmaların yapılması, toplumsal ve kamusal desteğin verilmesi ile istihdam imkanlarının da oluşturulması gerekmektedir. Devletimiz bu kapsamda, engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmeleri, iş gücüne katılımları, huzur ve refah içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yapmış olduğu yasal düzenlemelerle; özel eğitime ihtiyacı olanların da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden ücretsiz yararlanmaları, ağır engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları ortamlarda yakınları tarafından bakılmaları için bakım ücreti ödenmesi, sosyal güvencesi olmayanlara aylık bağlanması, kendi namına çalışanlara ve bakıma muhtaç engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik imkanı, kamu ve özel sektörde iş imkanı ile engelli gençlere yönelik sınavlar gerçekleştirerek, pozitif ayrımcılık sağlamıştır." şeklinde konuştu.

"Başarıları ile gurur duyuyoruz"

Erzurum Valisi Okay Memiş yaptığı açıklamayı şöyle tamamladı "Özellikle şu hususu da vurgulamak isterim. Kardeşlerimiz, durum ve konumlarına göre, hiçbir engel tanımadan pek çok sanat dalında özveri ve gayretle çalışarak eserler vermektedirler. Ayrıca, yine birçok sportif faaliyetlerde de bulunarak, bu alanlarda ülke ve dünya çapında üstün başarılara imza attıklarını gururla görmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm engelli vatandaşlarımızın "10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı" kutluyor, değerli ailelerine en kalbi duygularımla sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yaşam diliyorum." - ERZURUM