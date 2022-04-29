Vali Memiş. ESAV heyetini kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Yerel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Geliştirme Vakfı (ESAV) Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.
Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Geliştirme Vakfı (ESAV) Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.
Dernek yetkilileri, 1-5 Haziran tarihinde Ankara'da yapılacak olan, "8. Ankara Erzurum Günleri" ve 24-29 Mayıs Kocaeli'de düzenlenecek olan "Erzurum Tanıtım Günleri" hakkında bilgi verdi. - ERZURUM
İhlas Haber Ajansı / Yerel